ميزانيات الدفاع في العالم شهدت أكبر زيادة لها منذ 10 سنوات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال عام 2018 أكبر زيادة لها منذ 10 سنوات، مدفوعة بالزيادات التي شهدتها الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، حسب ما جاء في تقرير لمكتب «اي اتش اس ماركت» نشر أول من أمس.

وأشار التقرير الى ارتفاع ميزانيات الدفاع في العالم بنسبة 4.9% لتبلغ 1780 مليار دولار في 2018. وشكلت دول الحلف الأطلسي، خصوصاً الولايات المتحدة، قاطرة هذا الارتفاع بزيادة هي الأهم في ميزانياتها للدفاع بلغت نسبتها 5.8% (54 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن نفقات دول الحلف الأطلسي ستفوق 1000 مليار دولار في 2019 مقابل 989 ملياراً في 2018.

وأشار التقرير أيضاً الى أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط، تجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا في 2018 وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بـ56 مليار دولار مقابل 53.6 مليار دولار لميزانية الدفاع في فرنسا، رغم رفع هذه الأخيرة نفقاتها الدفاعية.

والأمر اللافت الآخر في الترتيب هو ورود إيران في المرتبة 15 متجاوزة كندا وإسرائيل.

وتوقعت مجلة «جينس» أن يشهد العالم في السنوات الخمس المقبلة، نمواً معتدلاً للنفقات ذات الصلة بالدفاع في حدود 2%، مع تباطؤ نموها في أوروبا والولايات المتحدة وعودة نموها في الدول الناشئة.

وقال كريغ كيفري، وهو أيضاً محلل رئيس في مجلة جينس، «لوحظ خلال عام 2018 تغيراً في الاتجاهات بحيث باتت الدول الغربية تقود النمو» في هذا المجال. وأضاف أنه في نهاية المطاف «سنرى آسيا والشرق الأوسط محركين أساسيين لنمو مستدام للنفقات المرتبطة بالدفاع».

ولاحظ المكتب أن تسع دول من أعضاء الحلف الأطلسي ستبلغ نفقاتها في 2019 نسبة 2% من ناتجها الإجمالي، مقابل أربع دول فقط في 2014. وهذه الدول هي الولايات المتحدة واليونان واستونيا وليتوانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا وفرنسا.

ورفعت الولايات المتحدة بمفردها ميزانيتها الدفاعية ب46 مليار دولار في 2018 لتبلغ 702.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% هي الأكبر منذ 2008.

ونمت ميزانيات الدفاع في دول غرب أوروبا للعام الثالث على التوالي في 2018 لتبلغ 248 مليار دولار (زيادة بـ2.4%). ويفترض أن تستمر في الارتفاع في 2019 بنسبة 3.6% بدفع من زيادة بنسبة 11% في ميزانية الدفاع الألمانية.

ونمت ميزانيات الدفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.6% في 2018، وهي نسبة أقل من النسبة العالمية، لكنها بلغت رقماً قياسياً هو 465 مليار دولار.

وفي أميركا اللاتينية نمت ميزانيات الدفاع بنسبة 10.4% في 2018 لتبلغ نحو 62 مليار دولار منها 29.9 ملياراً للبرازيل لوحدها.

توقعت مجلة «جينس» أن يشهد العالم في السنوات الخمس المقبلة، نمواً معتدلاً للنفقات ذات الصلة بالدفاع في حدود 2%.