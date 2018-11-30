برلمان سريلانكا يقطع التمويل عن مكتب رئيس الوزراء

المصدر: كولومبو-د.ب.ا

تعرّض تمويل مكتب رئيس الوزراء السريلانكي للتهديد، أمس، حيث أقر البرلمان اقتراحاً بقطع الأموال عنه، ما أدى إلى تصعيد الأزمة بين السلطة التشريعية ورئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا.

وتمت الموافقة على اقتراح تعليق التمويل لمكتب رئيس الوزراء المعين حديثاً ماهيندا راجاباكسا، بأغلبية 123 صوتاً في البرلمان الذي يضم 225 عضواً. وقاطع أعضاء البرلمان من حزب رئيس الوزراء الجلسة. وقال المشرع رافي كاروناناياكي: «هذا سيعني أنه من غير القانوني إنفاق أي أموال على مكتب رئيس الوزراء في المستقبل».

وكان تمرير الاقتراح هو رابع حالة على التوالي يثبت فيها حزب رئيس الوزراء المخلوع رانيل ويكريمسينجه (الحزب الوطني المتحد)، وحلفاؤه، أغلبيتهم في البرلمان منذ قرار سيريسينا في 26 أكتوبر بتعيين راجاباكسا رئيساً للوزراء.

وقال الرئيس سيريسينا في البداية إن حزبه «تحالف حرية الشعب المتحد» يتمتع بأغلبية تبلغ 113 عضواً على الأقل في البرلمان، ولكنه اعترف منذ ذلك الحين بأن حزبه ليس لديه مثل هذه الأغلبية.

وأعلن الرئيس حل البرلمان في التاسع من نوفمبر، لكن الحزب الوطني المتحد وحلفائه حصلوا على أمر قضائي مؤقت يسمح بعقد جلسات البرلمان بصفة مؤقتة. ومن المقرر صدور الحكم النهائي بحلول السابع من ديسمبر.

وأدى قرار الرئيس بإقالة ويكريمسينجه وتعيين راجاباكسا رئيساً للوزراء دون أغلبية مناسبة في البرلمان إلى أزمة سياسية.