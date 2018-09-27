ماكرون وماي وترودو يتعهدون بأن تلتحق كل الفتيات بالمدارس بحلول 2030

المصدر: عواصم ــ أ.ف.ب

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول من أمس، أمام الأمم المتحدة، بأن تتمكن كل الفتيات في العالم من تحصيل العلم في المدارس بحلول 2030، خصوصاً في إفريقيا، حيث العقبات لاتزال كثيرة أمام تحقيق ذلك.

وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن الأسف، قائلة «اليوم هناك 130 مليون فتاة في العالم لم يذهبن إلى المدارس»، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي.

وأعلن المسؤولون الثلاثة أن الشراكة العالمية للتربية سيكون لها صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وتعمل الشراكة التي أُطلقت في عام 2002 في نحو 60 دولة نامية من أجل تعزيز البنى التربوية.

وصرح ماكرون «إنه تحدٍّ هائل، إذ يجب العمل على التحاق 440 مليون طفل إفريقي بالمدارس بحلول 2030».

وبعد أن ذكّر الرئيس الفرنسي بأن 63% من الأميين في العالم هم من النساء، شدد على وجود العديد من «العقبات» أمام تحصيل الفتيات للعلم، مثل الفقرـ والحمل المبكّر، والعنف الجنسي، والمعايير الاجتماعية «الصارمة جداً».

ومن بين الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، تعزيز مشروعات قوانين لضمان 12 عاماً من التعليم الأساسي بشكل مجاني، والوقاية من الحمل المبكّر.

130

مليون فتاة في العالم لم يذهبن إلى المدارس.