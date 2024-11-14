الضباب الدخاني يعطّل الحياة في لاهور الباكستانية

أغلقت السلطات الباكستانية المدارس والأسواق، هذا الأسبوع، بسبب الضباب الدخاني الناجم عن التلوث في أكثر الأقاليم اكتظاظاً بالسكان، وتعاني لاهور في شرق البلاد مستويات مقلقة من تلوث الهواء.

ونفذت إدارة منطقة لاهور حظراً مؤقتاً على الأنشطة الخارجية من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، بسبب تفاقم مستويات الضباب الدخاني، ويشمل الحظر تعليق الأحداث الرياضية والمعارض، وتناول الطعام في الهواء الطلق، بينما يجب إغلاق المتاجر والأسواق بحلول الساعة الثامنة مساء، باستثناء الخدمات الأساسية، ويواجه المخالفون عقوبات بموجب القانون، ويُنصح السكان بالحد من الأنشطة الخارجية وارتداء الأقنعة.

وإضافة إلى ذلك، تم إغلاق المدارس حتى المستويات الثانوية إلى الأسبوع المقبل.

ولاهور، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، والتي تعجّ بالمصانع على الحدود مع الهند، تصنف بانتظام بين أكثر مدن العالم تلوثاً، لكنها وصلت إلى مستويات قياسية هذا الشهر.