أوكرانيا تعتزم زيادة الضرائب لتمويل الحرب ضد روسيا

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو، أمس الجمعة، إن زيادات الضرائب التي تُناقش حالياً في البرلمان الأوكراني ضرورية لتمويل الحرب ضد روسيا، التي بدأت في 2022. وأوضح الوزير خلال فعالية أقيمت في العاصمة الأوكرانية، أن «قرار زيادة الضرائب في أوكرانيا خطوة ضرورية، ومن شأنه أن يؤثر في قطاع الأعمال، لكن الخيارات الأخرى استُنفدت تقريباً».

وأكد مارتشينكو أن أوكرانيا لم تعد قادرة على تمويل النفقات الجديدة عن طريق إصدار سندات محلية، لأن هذه الإيرادات تكفي فقط لخدمة ديون السندات القديمة.