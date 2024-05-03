الأمير وليام وزوجته كيت ينشران صورة «خاصة» بالذكرى السنوية لزواجهما

نشر الأمير وليام وزوجته كيت صورة غير معروفة من قبل في مناسبة الذكرى السنوية الـ13 لزواجهما يوم الأربعاء الماضي.

ونشر الزوجان تلك الصورة الجميلة وهي باللونين الأبيض والأسود على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وكُتب عليها عبارة «13 عاماً على زواجنا».

والتقطت الصورة المصورة البريطانية المحترفة ميللي بيلكينغتون، التي التقطت صوراً عدة لعائلة الأمير وليام خلال الأيام الماضية.

والتقطت أيضاً الصورة التي تم نشرها للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، والتي تم نشرها احتفالاً بعودة الملك إلى ممارسة واجباته العامة.

وتبدو كيت في الصورة، التي التقطت في قصر باكنغهام، وهي ترتدي ثوب زفافها المذهل وتاجها وتمسك بباقة زفافها، ويقف وليام بجانبها ويضع يديه على عروسه الجديدة.

وبدا الزوجان في منتهى السعادة.

وجاء نشر الصورة كمفاجأة مرحب بها، نظراً إلى أن الزوجين لا ينشران مثل هذه الصورة.

وكانت الصورة الحالية مختلفة على نحو ملحوظ عن صورة العام الماضي، حيث كانت صورة 2023 صورة حديثة للزوجين، وهما يستمتعان بركوب الدرّاجة في الريف الإنجليزي.

وكانا يرتديان ملابس عادية، وتوقفا لأخذ صورة وهما يحضنان بعضهما. والعبارة التي كانت توجد تحت صورة العام الماضي، كُتب عليها جملة شبيهة بالحالية «12 عاماً من الزواج» مع الحب.

ولم يتم إصدار صورة في ذكرى قرانهما السنوي الـ11 في عام 2022، على الرغم من صدور صورة رسمية للزوجين في ذكرى زواجهما الـ10.

ويأتي نشر هذه الصورة بعد شهر من إعلان أن كيت، 42 عاماً، تعاني مرض السرطان.

وقالت في تسجيل الفيديو الذي نشرته كيف أن تشخيص مرضها الذي كشف عن إصابتها بالسرطان كان بمثابة الصدمة المروعة بالنسبة لها، وأنها وزوجها وليام «يبذلان كل ما في وسعهما لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة».

وعاد الأمير إلى العمل بعد عطلة عيد الفصح عندما أمضى سكان ويلز وقتاً ممتعاً مع أطفاله الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

واحتفل الأمير لويس بعيد ميلاده السادس، الأسبوع الماضي.

وتزوجت كيت الأمير وليام في مراسم زواج باذخة في كاتدرائية ويستمنستر في 29 أبريل 2011.