4 صحافيات مخضرمات يُقاضين «بي بي سي» بتهمة التمييز

رفعت أربع صحافيات مخضرمات، دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بتهمة التمييز، بعد الاستغناء عن عملهنّ كمقدّمات في الهيئة، إثر الدمج بين قنواتها الإخبارية الوطنية والدولية، «بي بي سي نيوز» و«بي بي سي وورلد نيوز». الصحافيات المعروفات لدى مشاهدي «بي بي سي»، هن: مارتين كروكسال، وكارين جيانوني، وكاسيا ماديرا، وأنيتا ماكفي، وأعمارهنّ تراوح بين 48 و55 عاماً، يتهمن المجموعة العامة بالتمييز على أساس الجنس والسن، وهو ما تنفيه الأخيرة.