رفض شعبي لمؤتمر ينظمه حزب «البديل من أجل ألمانيا»

قبل شهرين من المؤتمر العام المقرر لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي في مدينة إيسن، تنظم المدينة وأطراف أخرى تظاهرات ضد الحزب، مع توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.

ويتوقع المنظمون مشاركة 30 ألف متظاهر في مسيرة رئيسة، السبت الأخير من يونيو المقبل. ومن المنتظر أن يلقي ساسة بارزون وشخصيات رائدة في الاقتصاد، خطابات أمام المتظاهرين في ذلك اليوم.

وتخطط مجموعات وتحالفات مختلفة أيضاً لأنشطة طوال انعقاد المؤتمر العام للحزب في عطلة نهاية الأسبوع، ستتضمن أيضاً عرضاً موسيقياً.

وتستعد الشرطة لعملية واسعة النطاق، خصوصاً أن ثلاث مباريات من دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستقام أيضاً في ولاية شمال الراين - ويستفاليا في عطلة نهاية الأسبوع نفسه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تسجيل إجمالي 10 مسيرات سيشارك فيها 66 ألف شخص في عطلة نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من أن عدد المشاركين مايزال تقريبياً، حتى الآن، تستعد الشرطة لأكبر تظاهرة تشهدها مدينة إيسن منذ سنوات.

واستأجر حزب «البديل من أجل ألمانيا» مبنى «جروجاهاله» في إيسن، لعقد مؤتمره العام يومي 29 و30 يونيو المقبل. وماتزال شركة «معرض إيسن» باعتبارها المالك، ترغب في محاولة الانسحاب من العقد. وقال متحدث باسم الشركة، إن المراجعة القانونية ماتزال جارية. ومع ذلك، فقد قضت محاكم أخيراً لصالح حزب «البديل من أجل ألمانيا» في العديد من القضايا التي أراد فيها أصحاب عقارات إلغاء عقد تم إبرامه بالفعل.

. من المنتظر أن يلقي ساسة بارزون وشخصيات رائدة في الاقتصاد، خطابات أمام المتظاهرين في المؤتمر.