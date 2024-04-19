الكونغرس ينهي محاولات عزل وزير الأمن الداخلي

أسقط مجلس الشيوخ الأميركي بسرعة تهمتين عن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وعقد محاكمة قصيرة يوم الأربعاء وضعت حداً لجهود استمرت أشهراً لمعاقبة الوزير على تعامله مع الحدود الجنوبية.

وصوتت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ المؤلفة من 51 عضواً على إسقاط التهمتين باعتبارهما غير دستوريتين رغم اعتراضات الأعضاء الجمهوريين.

واستغرق الإجراء بأكمله ثلاث ساعات فقط.

وأصبح مايوركاس ثاني وزير في مجلس الوزراء في تاريخ الولايات المتحدة تتم مساءلته، عندما اتهمه مجلس النواب في فبراير الماضي بـ«الرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون» و«انتهاك ثقة الجمهور».

وعارض الديمقراطيون بشدة جهود المساءلة، وشجبوها باعتبارها حيلة سياسية، قائلين إن المزاعم تشكل خلافاً سياسياً أقل بكثير من العتبة الدستورية للمساءلة.