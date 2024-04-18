تجمع لليمين المتطرف الأوروبي تشوبه الفوضى

انزلق تجمع لنخبة اليمين المتطرف، في بروكسل، إلى حالة من الفوضى الثلاثاء، عندما تحركت الشرطة لإغلاق المؤتمر، وحاصرت مدخل المكان، وتسببت في غضب واسع النطاق.

وكان من المقرر أن يستقبل مؤتمر المحافظين الزعيم المجري فيكتور أوربان، والسياسي البريطاني نايجل فاراج، لكن سلطات إنفاذ القانون وصلت بعد ساعتين من انعقاد الحدث في كلاريدج، بالقرب من الحي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، لإبلاغ المنظمين بأنه سيتم إنهاء الحدث. وقال ضابط شرطة لأحد المنظمين، «قررت السلطات إغلاق الحدث بسبب احتمال حدوث اضطراب عام». وكان من المقرر أن يلقي فاراج، خطاباً رئيساً.