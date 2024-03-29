الأمير هاري وزوجته يأملان العودة إلى الملكية

يأمل الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، أن تتم دعوتهما للعودة إلى واجباتهما الملكية، وفق ما ذكر أحد الخبراء في الشؤون الملكية، لكن هناك مشكلة كبيرة تكمن في هذا المجال.

ويقال إن دوق ودوقة ساسكس يأملان أن يكونا قادرين على العودة إلى واجباتهما السابقة، وأن تُبلغهما العائلة المالكة بأنه بإمكانهما العودة إلى القصور الملكية، بعد تشخيص إصابة الأميرة كيت والملك تشارلز بالسرطان.

ولكن مؤلف السير الذاتية للعائلة الملكية، توم كوين، قال لصحيفة ميرور: «يدرك هاري أنه لن يتم السماح له أبداً بأن يكون فرداً ملكياً بصورة دائمة، ويعمل بدوام جزئي ويقيم لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة، ثم ستة أشهر في المملكة المتحدة. لم تعد العائلة تثق بالأمير هاري، إضافة إلى أن ميغان نفسها ترفض ذلك بالمطلق».

وأضاف: «لاتزال ميغان وهاري يأملان أن العائلة ربما ستطلب منهما العودة ليصبحا عضوين في العائلة المالكة، وفقاً لشروطهما الخاصة. إنه احتمال يتقلص بسرعة، لكن الزوجين تحدّثا عن هذا الأمر مطولاً».

وتعرض هاري للانتقادات بسبب موقفه من العائلة الملكية وسط المآسي الأخيرة التي حلت بها. وغضب المذيع البريطاني، بيرس مورغان، من هاري، وقال: «عليه أن يخجل من نفسه»، نتيجة سلوكه بعد الأخبار الأخيرة المتعلقة بمرض الأميرة كيت بالسرطان.

وأضاف: «إذا كانت هناك حاجة إلى دليل على أن وريث العرش لديه ما يلزم ليكون ملكنا المقبل، فمن المؤكد أنه كان واضحاً في عقلية (الاستعراض يجب أن يستمر) المذهلة التي يظهرها، وسط كل هذه الاضطرابات الساحقة التي تحوم حوله».

• توم كوين: العائلة لم تعد تثق بالأمير هاري.

• تعرض هاري للانتقادات بسبب موقفه من العائلة الملكية وسط المآسي الأخيرة التي حلت بها.