بارون ترامب خجول لا يحب الاختلاط بالناس

احتفل ابن الرئيس الأميركي السابق، بارون ترامب، بعيد ميلاده الـ18، الأربعاء الماضي، ما يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للابن الوحيد لترامب من زوجته ميلانيا. وظل هذا المراهق المعروف بخجله الشديد، وتواريه عن الأضواء يعيش حياة بسيطة كطفل أول في البيت الأبيض منذ عام 2017، خلال رئاسة والده.

ولد بارون في 20 مارس 2006، وهو الابن الأصغر لدونالد والطفل الوحيد لميلانيا، حسبما ذكرت مجلة «بيبول». نشأ في مدينة نيويورك، والتحق بمدارس النخبة الخاصة في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن. وأكثر ما يلاحظه المرء في بارون هو طوله الفارع، إذ يبلغ 204 سنتيمترات، كما أكد والده، وفقاً لموقع «سليت». ويعد بارون الأطول من بين إخوته غير الأشقاء، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، حيث يبدو أنه يواصل النمو.

وبارون ثنائي اللغة، يتحدث الإنجليزية والسلوفينية وهي لغة والدته. وإلى جانب كونه خجولاً من الكاميرا، يبدو أنه يتميز أيضاً بشخصية انطوائية، وفقاً لمصادر مختلفة، حيث ذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أنه يتمتع بشخصية هادئة، وهو في تناقض صارخ مع والده الصاخب والمشاغب.

وهذا العام سيكون عاماً مزدحماً بالنسبة لبارون الذي من المقرر أن يتخرج في أكاديمية أوكسبريدغ في بالم بيتش بفلوريدا. ويأمل ترامب أن يلتحق ابنه بجامعته الأم، وهي جامعة بنسلفانيا. ومن غير الواضح ما إذا كان بارون سيشارك في حملة والده الرئاسية لعام 2024، لكن في الوقت الحالي يبدو أنه يركز على التعليم أولاً.

ومن المعروف أن دونالد ترامب كثيراً ما يعلق على أبنائه الأكبر سناً، خصوصاً دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، لكنه لا يتحدث - إلى حد كبير - عن بارون. وأشار في مقابلة عندما كان رئيساً إلى أن بارون يعشق لعب كرة القدم. وفي اجتماع لجنة العمل السياسي المحافظ في أورلاندو عام 2022، تفاخر ترامب بما وصفه ببراعة بارون في مجال التكنولوجيا. «ابني الصغير بارون يمكنه أن يجعل جهاز الكمبيوتر الخاص به يغني»، بحسب صحيفة «الإندبندنت».

• أكثر ما يلاحظه المرء في بارون هو طوله الفارع، إذ يبلغ طوله في الواقع 204 سنتيمترات، كما أكد والده، وفقاً لموقع «سليت». ويعد بارون الأطول من بين إخوته غير الأشقاء، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، حيث يبدو أنه يواصل النمو.