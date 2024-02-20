سيناتور جمهوري: دعم أوكرانيا يجب أن يكون من خلال الإقراض

لايزال الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين قائماً بشأن المساعدات لأوكرانيا. ويؤيد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام فكرة إقراض كييف على أن تدفع لاحقاً المستحقات. ويرى غراهام أن تهديد الرئيس السابق دونالد ترامب لأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مبرر، إذ عليهم أن يزيدوا الإنفاق الدفاعي وفق السقف المتفق عليه. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه شبكة «سي بي إس»:

■ هل تحدثت مع الرئيس السابق (دونالد ترامب) بشأن دعمك لاقتراحه الخاص بمساعدة أوكرانيا؟

■■ سؤال جيد، في الواقع لم أتحدث مع الرئيس ترامب بشأن هذه الحزمة، لقد تحدثت معه في وقت سابق من الأسبوع حول تحويل المساعدة إلى أوكرانيا إلى قرض، وكانت هذه فكرته وليس فكرتي، وكما تعلمون لقد قمنا بإقراض بريطانيا.

نحن مدينون بـ34 تريليون دولار، وأوكرانيا لديها معادن، ولديها الكثير من الموارد.. لماذا لا نفعل هذا ونقدم قرضاً مناسباً لهذا الحليف؟ دعوهم يسددوا لنا عندما يستطيعون، إذا استطاعوا، لأننا مدينون بـ34 تريليون دولار، هذه هي فكرة ترامب، وإذا قبلت ذلك أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأصوات المؤيدة في مجلسي النواب والشيوخ. وفي المقابل يقول ترامب دعونا ننتظر في ما يخص الحدود، ومع كل الاحترام الواجب لا يمكننا الانتظار، إنه كابوس الأمن القومي، إنها زيادة هائلة في عدد الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين القادمين عبر الحدود. وفي غضون عامين يمكن أن يُقتل الكثيرون بسبب كمية الفنتانيل القادمة عبر حدودنا الجنوبية. وأكبر خسارة في أرواح الشباب في أميركا هي التسمم بالفنتانيل القادم عبر الحدود الجنوبية، لذلك لا أريد الانتظار، أريد التحرك الآن على الحدود، وأريد تحويل حزمة المساعدات (لأوكرانيا) إلى قرض. هذا الأمر يبدو معقولاً تماماً بالنسبة لي، وأعتقد أن مجموعة حل المشكلات العالقة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لديها فكرة ستحظى بالقبول.

■ وماذا عن روسيا؟

■■ أقول للرئيس بوتين: أريدك أن تعلم أننا لن نوقف التعامل مع أوكرانيا، ونحن سنحاسبك، وسوف تدفعون ثمناً باهظاً لقتل هذا الرجل الشجاع (المعارض أليكسي نافالني).

■ هل لديك أي مخاوف بشأن الطريقة التي تحدث بها الرئيس السابق عن حلفاء «الناتو»، فقد قال إنهم إذا تأخروا في سداد المدفوعات لحلف شمال الأطلسي «فيمكن لروسيا أن تفعل ما تريد».. هل هذا مناسب خصوصاً في ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية؟

■■ أعتقد أن الأمر المناسب هو أن يفي الجميع بالتزام 2%، وقد طالب السيناتور سام نان في عام 1984 بسحب 30 ألف جندي سنوياً من «الناتو» إذا لم يصل الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 3% في الثمانينات. إذاً هذا ما أعتقده، وينبغي على أعضاء الحلف أن يدفعوا.

19 من أصل 31 دولة في «الناتو» لا تسهم بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأريد أن يكون لدي نظام بحيث إذا لم تدفع فسيتم طردك، ولكن لا، أنا لا أدعو روسيا لغزو أوكرانيا، إن الرئيس ترامب محق في رغبته في أن تفي دول «الناتو» بالتزاماتها البالغة 2%، ونحن بحاجة إلى تحويله إلى التزام يعني شيئاً، وأنا معجب كبير بحلف شمال الأطلسي، ولكن هناك ما بين 70 إلى 80 مليار دولار متبقية ولم تُدفع.

■ الشيء الآخر، من المقرر أن يمثل المستشار الخاص روبرت هور أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب في الأسابيع المقبلة، وأنت عضو في اللجنة القضائية، هل تخطط للضغط من أجل الإدلاء بشهادته؟

■■ سنترك هذا الأمر للجنة، وأنا لدي بعض الأفكار حول هذه المسألة، ولكني أريد فقط أن أنهي الأمر، أولاً أشكركم على استضافتي في العرض، أنا أرى طريقاً للمضي قدماً الآن بالنسبة لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وأرى طريقة لتأمين حدودنا بطريقة أكثر بساطة، وكل هذا يمكن أن يحدث في الـ30 يوماً المقبلة، وسيكون تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للعالم، لذلك سنرى ما سيحدث.