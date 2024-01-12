إيفانكا تتعرض للسخرية بعد أن أثنت على مثابرة وقوة عزيمة زوجها

سخر البعض من ابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، (42 عاماً)، بعد أن أثنت على تصميم زوجها، وأنه يستطيع أن يفعل المستحيل. وقال ساخرون إن «كلا الزوجين ولدا في عائلة ثرية ولا توجد لديهما مشكلة في حل جميع الأمور التي يواجهانها». وكانت إيفانكا قد قامت بنشر فيديو قصير لزوجها، جاريد كوشنر، (42 عاماً)، وهو يتحدث عن قدرته على تحقيق ما يريد في حلقة من «بودكاست ليكس فريدمان»، الذي تم نشره في أكتوبر الماضي. وقال جاريد في الفيديو«أعرف الكثير من الناس يشتكون من أنهم لا يستطيعون إنجاز بعض الأشياء في حين يستطيع آخرون القيام بذلك، لكن أريد القول إنه إذا أردت القيام بشيء، عليك بذل ما بوسعك من أجل ذلك ولا تتراجع».

وادعت إيفانكا أنها تلقت الكثير من الثناء اللطيف على إرادة وتصميم جاريد، لكنها أوقفت تلقي هذه الإشادات. وكتبت، «أحب هذا الفيديو الذي يُظهر إصرار جاريد، وتفاؤله واعتقاده بأنه يوجد دائماً حل لكل المشكلات إذا كنت مستعداً لذلك. وأنا أحب هذه السمة في جاريد وهو شيء جميل خصوصاً ونحن في بداية العام الجديد».

وسخر البعض من إيفانكا، لإيقافها التعليقات على موقعها بعد أن قالت إنها تلقت الكثير من الثناء على حديث زوجها.

وقال أحد النقاد في رده على ما كتبته إيفانكا «زوج إيفانكا، جاريد كوشنر الذي ولد في عائلة تملك المليارات يقول لنا إن عناده وإصراره هما سبب نجاحه».

وكما هي الحال لدى إيفانكا، فقد جمعت عائلة جاريد ثروتها من العقارات، وتُقدر ثروتها بـ1.8مليار دولار. ودائماً يتعرّض جاريد لادعاءات بأن والديه تشارلز، وسيريل، مهدا له الطريق إلى جامعة هارفرد، بعد أن تبرع والده بمبلغ 2.5 مليون دولار للجامعة.