%45.8 من العاملين في السعودية يشتغلون 40 ساعة أسبوعياً

كشفت نتائج نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023 في السعودية، أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.

وأظهرت النشرة التي أصدرتها، الهيئة العامة للإحصاء، أن 39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعياً في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين ثماني ساعات.

وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقاً لنتائج النشرة، جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف فترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يومياً بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد على ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة.