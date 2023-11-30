إنفاق الجيش الروسي الأعلى منذ الحقبة السوفييتية

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيادة قياسية في الإنفاق على القوات المسلحة، حيث من المتوقع أن يبتلع الدفاع ما يقرب من ثلث الميزانية الوطنية الروسية للمرة الأولى منذ الحقبة السوفييتية.

وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف «التركيز الرئيس هو على ضمان انتصارنا (في أوكرانيا)»، متابعاً «الجيش والقدرات الدفاعية والقوات المسلحة والمقاتلون، وكل ما هو ضروري للجبهة وكل ما هو ضروري للنصر موجود في الميزانية».

وبزيادة وصلت إلى 70%، على هذا العام، ستكون ميزانية العام المقبل هي الأكبر (96 مليار جنيه إسترليني).

ومن المنتظر أن تنفق روسيا 27 مليار جنيه إسترليني أخرى على أجهزة الأمن الداخلي في العام المقبل.