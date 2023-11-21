صورة وتعليق.. طيور ومياه وطبيعة خلابة

طيور الكركي ذات العنق الأسود مستوطنة في هضبة التبت، وهي أحد الأنواع في المنطقة البيئية لحوض نهر اليانغتسي، التابع للصندوق العالمي للطبيعة. في الصيف، يعيش طائر الكركي على ارتفاعات عالية للغاية، عادةً ما بين 3000 و4900 متر، في هضبة التبت الوسطى والشمالية، حيث يعشش في الأراضي الرطبة ذات الارتفاعات العالية في جميع أنحاء تشينغهاي ومنطقة التبت الشمالية ذاتية الحكم، وكذلك في المناطق المجاورة لمقاطعة تشينغهاي، شينغيانغ، وقانسو، وغرب سيتشوان، ومنطقة لاداخ في الهند. في فصل الشتاء، يهاجر جنوباً، حيث يقضي نحو ثلثي العدد الإجمالي المقدر بـ11 ألف طائر كركي فصل الشتاء في الأراضي الزراعية في وديان نهر يارلونغ تسانغبو وروافده الرئيسة في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب وسط البلاد.

عن «فرانس برس»