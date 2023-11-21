تلميذ سابق يرفع دعوى قضائية ضد مدرسته

رفع تلميذ سابق دعوى قضائية ضد مدرسة داخلية أسكتلندية رفيعة المستوى، مطالباً بتعويض قدره مليون جنيه إسترليني، بسبب ما وصفه بالعيش في «مصحة مجنونة من العنف». ورفض هذا الطالب الكشف عن هويته، مضيفاً أنه تعرّض للإهانة والمضايقة والتحرش على أيدي الطلاب الأكبر منه سناً في مدرسة لوريتو الراقية، بالقرب من إدنبرة. وقال إن تجاربه في التسعينات مع «نظام التذمر» في المدرسة الذي أصبح الآن مثيراً للجدل إلى حد كبير كانت تشبه رواية ويليام جولدينغ «سيد الذباب». لقد عانى التلميذ السابق الاعتداء الشديد والمؤلم والإذلال عندما كان الأولاد الأكبر سناً يعاملون الصغار على أنهم «عبيد».

عن «التايمز» اللندنية