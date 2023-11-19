مقال سوليفان يدعو لتطوير علاقات جديدة مع الحلفاء

نشر العدد الحالي من مجلة «فورين أفيرز» مقالاً لمستشار الأمن القومي، في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جاك سوليفان. وكان بعنوان «مصادر القوة الأميركية.. سياسة خارجية لعالم متغير»، واستغرق المستشار وقتاً لكتابته، ويتحدث فيه عن الصواب والخطأ في سياسة بايدن. ويمكن وصف وجهة نظر سوليفان بأنها أممية ليبرالية تقليدية، وتدعو إلى تطوير علاقات جيدة مع الحلفاء.

ويؤكد سوليفان أيضاً على أهمية الديمقراطية في السياسة الخارجية، ويشير إلى أن «ما يقرب من 20 دولة في حلف شمال الأطلسي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024، مقارنة بسبع دول فقط في عام 2022».