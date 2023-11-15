كاليفورنيا تستخدم النيران لمكافحة الحرائق المدمّرة

يعمل عشرات المتطوعين على الحدّ من احتمالات اندلاع الحرائق في غابات ولاية كاليفورنيا الأميركية، من خلال استخدام النار نفسها، إذ يستبقون الخطر بواسطة مشاعل يضرمون بها حرائق محدودة النطاق لتنقية المنظومة الحرجية من نباتات السرخس والأغصان المتيبسة والأوراق الجافة التي تسبب الحرائق.

وتشكّل هذه العمليات إجراءات وقائية، للحد من احتمالات اندلاع حرائق، مثل التي حدثت خلال السنوات الـ10 الفائتة. وتقول العالِمة في متنزهات ولاية كاليفورنيا، بورتيا هالبرت، إن أفضل طريقة لمكافحة الحرائق هي النيران نفسها، مضيفةً أنّ مصير النباتات هو الاحتراق على أي حال، لذا نتعمّد حرقها بطريقة محدودة، لمنعها من الوصول إلى المنازل والتسبب في خسائر.