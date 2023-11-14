نفايات بلاستيكية

أحد جامعي النفايات يتولى فرز الزجاجات البلاستيكية في مكب نفايات داندورا في كينيا، حيث يبحث الناس في مكبّ النفايات عن مواد قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، يمكن إعادة بيعها في نيروبي. وفي أحدث معاهدة عالمية لحماية البيئة، تم أمس، افتتاح مؤتمر لمكافحة التلوث البلاستيكي في نيروبي، مع توقّع حدوث توترات في سعي الدول إلى ما يجب تضمينه في الاتفاقية. واتفقت نحو 175 دولة، العام الماضي، على إبرام معاهدة للأمم المتحدة بحلول عام 2024 لمكافحة النفايات البلاستيكية التي تلوّث المحيطات، ويوجد كثير منها في الغلاف الجوي، وبعضها يتسلل إلى أجسام الحيوانات والبشر.