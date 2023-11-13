انفجار بركاني محتمل قد يدمر بلدة في أيسلندا

قال خبراء إن بلدة أيسلندية يقطنها نحو 4000 شخص، بالقرب من العاصمة ريكيافيك، قد تتعرض لأضرار بالغة، بسبب بركان من المتوقع أن يثور خلال ساعات أو أيام. وتم إخلاء بلدة جريندافيك، الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي، في الساعات الأولى من يوم السبت، بعد أن تسبب تحرك الصهارة تحت القشرة الأرضية في حدوث مئات الزلازل، فيما يُعتقد أنه مقدمة لثوران بركاني. وقال رئيس الدفاع المدني في أيسلندا، فيدير رينيسون «نحن قلقون حقاً بشأن جميع المنازل والبنية التحتية في المنطقة». وتقع البلدة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب ريكيافيك، بالقرب من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية.