دراسة: المعلومات المضللة تقلق أغلبية الناس

وجدت دراسة استقصائية عالمية أن 85% من الأشخاص يشعرون بقلق بشأن المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ويعتقد 87% أنها أضرت بالفعل بسياسة بلادهم، وفقاً لدراسة عالمية. وأعلنت الأمم المتحدة عن خطة لمعالجة هذه الظاهرة. وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، إن المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، يشكلان «مخاطر كبيرة على التماسك الاجتماعي والسلام والاستقرار». وأضافت وهي تقدم «مخطط حوكمة» للحكومات والجهات التنظيمية والمنصات، أن هناك حاجة ماسة إلى التنظيم «لحماية الوصول إلى المعلومات، وفي الوقت نفسه حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان».