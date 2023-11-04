«قمة أبيك» هل تذيب الجليد بين واشنطن وبكين

هل هو ذوبان للجليد بين الولايات المتحدة والصين أم توقف مؤقت من أجل الجولة التالية من الأعمال العدائية؟ ويتطلع الرئيس الصيني شي جين بينغ، للقاء نظيره الأميركي جو بايدن، في قمة أبيك في سان فرانسيسكو. وبهذه الصورة المفاجئة تبدأ واشنطن وبكين العمل معاً لحل المسائل العالقة بينهما. وسيلتقي المسؤولون من هاتين الدولتين اللتين تعدان أكبر منتجين للانبعاثات الغازية التي تشكّل الدفيئة في العالم، في نهاية الأسبوع. ويقولون إن الدولتين يمكن أن تعملا معاً من أجل «الترويج لإنجاح مؤتمر (كوب28)»، وهي أحدث قمة تقودها الأمم المتحدة من أجل البيئة، وستعقد في دبي نهاية الشهر الجاري.