كينيا تلغي تأشيرات دخول البلاد للأفارقة

من المقرر أن تُلغي كينيا، تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الأفارقة اعتباراً من العام المقبل، كجزء من حركة لفتح التجارة والسفر داخل القارة. وقال الرئيس الكيني، ويليام روتو، في مؤتمر حول تغير المناخ في الكونغو برازافيل: «بحلول نهاية هذا العام، لن يُطلب من أي إفريقي الحصول على تأشيرة دخول إلى كينيا».

وأدت إجراءات التأشيرة المكلفة والمستهلكة للوقت إلى خلق حواجز منذ فترة طويلة أمام السفر بين البلدان الإفريقية، ولا تزال 32 من أصل 54 دولة إفريقية تطلب من مواطني نصف دول القارة، الحصول على تأشيرة دخول.