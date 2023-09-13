ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم

وصل الملك محمد السادس، أمس، إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة أيضاً إلى أنه تبرع بالدم لفائدة الضحايا.

وقالت الوكالة إن العاهل المغربي «قام بعد ظهر الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم»، كما تفقد الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية إثر هذه الكارثة الطبيعية.

وأشارت «بهذه المناسبة، تفضل الملك محمد السادس فتبرع بالدم» تضامناً مع الضحايا.

وقد تم استقبال حوالي 2171 مصاباً بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصاباً بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما مازال 248 شخصاً بالمستشفيات لتلقي العلاج.