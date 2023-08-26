الشركة المشغلة لـ «فوكوشيما»: عينات مياه البحر ضمن المستويات الآمنة

أظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة، وفق ما أعلنت شركة «تيبكو» المشغلة للمحطة اليابانية، أمس.

وأجرت «تيبكو» ما قالت إنها اختبارات سريعة عقب بدء عملية التصريف في المحيط الهادئ، وأعلنت أن مستويات المواد المشعة مازالت ضمن الحدود الآمنة.

وقال الناطق باسم «تيبكو»، كيسوكي ماتسو، في مؤتمر صحافي: «نؤكد أن القيمة التي تم تحليلها تعادل التركيز الذي تم حسابه، والقيمة التي تم تحليلها هي أقل من 1500 بيكريل في اللتر الواحد، فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكريل للتر، والنتائج مشابهة لمحاكاة سابقة أجريناها وأقل بشكل كافٍ من المستوى الآمن».

وأضاف: «سنواصل إجراء التحاليل كل يوم على مدى الشهر التالي وحتى بعد ذلك، ونأمل عبر تقديم تفسيرات سريعة يسهل فهمها أن نبدد مختلف المخاوف».

وذكرت وزارة البيئة اليابانية أنها جمعت عينات لمياه البحر من 11 موقعاً مختلفاً، أمس، وسيتم تحليلها ونشر النتائج غداً، كما اصطادت وكالة الصيد نوعين من الأسماك في وقت مبكر أمس من مواقع محددة لأخذ العينات قرب أنبوب تم تصريف مياه فوكوشيما منه. وقال وزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن السياسات النووية: «من خلال نشر هذه البيانات يومياً بشكل شفاف للغاية، سنظهر أن خطواتنا مبنية على أدلة علمية».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أكد في بيان تواجد خبراء الهيئة الأممية على الأرض هناك ليكونوا عيون المجتمع الدولي، ويضمنوا أن عملية التصريف تتم بناء على الخطة وتتوافق مع معايير السلامة المحددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتفق معظم المحللين مع ذلك رغم أن جماعة الضغط من أجل البيئة «غرينبيس» لفتت إلى أن عملية التنقية غير مجدية، وبالتالي سيتم إطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات إلى المحيط. وأثارت خطوة اليابان حفيظة الصين التي ترى أن الخطوة تلوث المحيط، ووسعت بالتالي نطاق حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية ليشمل البلاد بأكملها.