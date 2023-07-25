براءة اختراع عن تقنية غشائية مترابطة لتحلية المياه

حصل مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية على براءة اختراع ممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية، لتحقيقه إنجازاً علمياً غير مسبوق باختراع يتعلق بمنظومة غشائية مترابطة لتحلية المياه ذات إنتاجية عالية للمياه العذبة، وفي الوقت نفسه خفض كبير للمياه الراجعة مقارنة بالتقنيات التقليدية لتحلية المياه. وسجلت براءة الاختراع بأسماء فريق البحث الذي ضم كلاً من الدكتور منصور أحمد، والدكتور يوسف الوزان، والدكتور راجيشا كومار، والدكتور جاروداشاري بهادراشاري، وجيبو توماس. واستطاع الفريق البحثي إثبات صحة النظرية العلمية المستنبطة من خلال تصميم وبناء وتشغيل وحدة تجريبية مبتكرة لتحلية المياه بسعة 35 ألف لتر يومياً في مختبرات البحث والتطوير بمركز أبحاث المياه بالمعهد، وتم إجراء تجارب معملية مكثفة عليها للتحقق من جدواها الفنية والاقتصادية ومزاياها في تطبيقات تحلية مياه البحر. وأسفرت نتائج الاختبارات المعملية عن بلوغ نسبة الإنتاج الكلي للمياه العذبة للوحدة التجريبية المبتكرة 65% عند ضغط تشغيلي 65 ضغطاً جوياً، في حين تتطلب التقنية التقليدية لمنظومة التناضح العكسي ضغطاً تشغيلياً يزيد على 70 ضغطاً جوياً للوصول إلى نسبة 40% من الإنتاج الكلي للمياه العذبة في عمليات تحلية مياه البحر. وتتميز هذه المياه بأنها مياه متوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية النوعية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. وأوضح الفريق البحثي أن المنظومة المبتكرة قادرة على تحقيق زيادة في إنتاج المياه العذبة بنسبة 95% لتطبيقات تحلية المياه الجوفية وخفض المياه الراجعة منها، كما تتيح الفرصة لتطبيق منظومة تحلية صديقة للبيئة في حال ترابطها بنظم فصل الأملاح، نظراً إلى قيامها بخفض كمية المياه الراجعة بشكل كبير. وسيسهم الاختراع في خفض الطاقة المستهلكة، ما سيؤدي إلى خفض المساحات المطلوبة للألواح الشمسية.