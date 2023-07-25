3 ملايين شخص في اليابان يمارسون وظائف إضافية لمزيد من الدخل

كشفت دراسة أن 3.05 ملايين شخص في اليابان شغلوا وظائف جانبية العام الماضي لتغطية نفقاتهم. وتجري وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات دراسة استقصائية عن هيكل التوظيف في الدولة كل خمس سنوات. وتمثل أحدث النتائج، التي تم إصدارها في 21 من يوليو، زيادة قدرها 600 ألف ممن شغلوا وظائف جانبية مقارنة بالدراسة السابقة في عام 2017، واستطلعت الوزارة رأي نحو 540 ألف أسرة على مستوى البلاد في أكتوبر الماضي. ومثل أولئك الذين شغلوا وظائف جانبية 4.8% من الإجمالي، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق.

وشغل 2.5% من العمال المنتظمين وظائف جانبية. ومع ذلك، فإن 7.2% من الأشخاص الذين يعملون في وظائف غير منتظمة شغلوا وظائف جانبية.

واستحوذ قطاعا الجملة والتجزئة على أكبر عدد من الأشخاص الذين يشغلون وظائف ثانية عند 420 ألفاً. ووصل الرقم الخاص بقطاعي الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية إلى 400 ألف. وكشفت الدراسة أيضاً أن 4.93 ملايين شخص ليس لديهم حالياً وظيفة ثانية ويفكرون في العثور على وظيفة أخرى مساندة. وهذا يمثل زيادة قدرها 930 ألفاً عن الدراسة السابقة.

ومن بين العمال المنتظمين، أعرب 7.7%عن رغبتهم في شغل وظيفة جانبية، بزيادة 2.4 نقطة مئوية عن الدراسة السابقة. ولم يكن هناك أي تغيير تقريباً في نسبة العمال غير النظاميين لتحديد مصدر ثانٍ للدخل. كما تضمنت الدراسة ولأول مرة في إحصائية أساسية عدد أولئك الذين يعملون لحسابهم في الأعمال الحرة. وتم تعريف المستقرين الأحرار على أنهم أولئك الذين ليس لديهم مكان عمل محدد. وتم تحديد ما مجموعه 2.09 مليون شخص على أنهم مستثمرون أحرار، إلى جانب 480 ألفاً يشغلون وظيفة ثانية بصفتهم مستثمرين أحراراً.