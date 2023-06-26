معظم الألمان يؤيدون توسيع العلاقات مع جنوب العالم

أعرب معظم المواطنين الألمان عن اعتقادهم بأنه يتعيّن على بلادهم توسيع علاقتها مع دول مهمة في جنوب العالم. وفي استطلاع رأي، أجراه معهد «فورسا» البحثي على الإنترنت، نيابة عن مجلة «إنترناشيونال بوليتيك»، قال 76% من المشاركين إنه يتعين أن توسع بلادهم العلاقات مع جنوب العالم. وغالباً ما يشير مصطلح جنوب العالم، إلى دول أو ولايات في مناطق أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

وأعرب 21% فقط عن اعتقادهم بأن ألمانيا لا يتعيّن أن توسع علاقاتها السياسية والاقتصادية في تلك المناطق، مع الاحتفاظ بالعلاقات الوثيقة القائمة مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي. وكانت الموافقة أعلى بشكل طفيف في شرق ألمانيا 84%، مقارنة بغرب ألمانيا 75%. وكانت هناك اختلافات طفيفة فقط في الفئات العمرية. ووافق أفراد كل من المجموعة، التي تراوح أعمارها ما بين 18 و29 عاماً 81%، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً 78%، على توسيع العلاقات إلى حد فوق المتوسط.

وتم جمع البيانات من قبل معهد «فورسا»، نيابة عن مجلة «إنترناشيونال بوليتيك»، في التاسع من يونيو الجاري، من استطلاع شارك فيه 1001 شخص، بهامش خطأ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.