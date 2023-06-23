السيسي يؤكد أهمية التنسيق المصري الأوروبي في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، آخذاً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي، وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، أمس، في باريس مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وذلك على هامش انعقاد قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، في إطار وثيقة «أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027»، التي تمثل مساراً حيوياً لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات المقبلة في المجالات كافة.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المُقدرة من قبل الاتحاد الأوروبى تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خصوصاً على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر، وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.