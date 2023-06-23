رسالة امتنان واعتزازمن قرينة بايدن إلى واعظات الأزهر

كشفت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات في الأزهر الشريف، الدكتورة إلهام شاهين، عن تلقيها هدية من قرينة الرئيس الأميركي جو بايدن في بادرة اعتزاز بالزيارة واللقاء الذي جمعها بها أخيراً. وقالت شاهين إنه «عندما ترسل السيدة الأولى في البيت الأبيض جيل بايدن هدية لي تقديراً لجهودي المبذولة في عملي بالأزهر الشريف لشؤون الواعظات، فإنه شيء غير متوقع، ويشعرني بالفخر والاعتزاز. خالص الشكر والتقدير».

وزارت بايدن الجامع الأزهر الشريف مطلع يونيو مرتدية رداء طويلاً باللون الأزرق وغطاء رأس، وقدم لها عميد جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، شرحاً بتفاصيل المسجد، كما جمعها لقاء بعدد من الواعظات، حيث دار حوار تفاعلي بينها والمشاركات والمشاركين، وفي اللقاء استمعت خلاله إلى قصص نجاحهن واختيارهن هذا الطريق.

وكتبت شاهين في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوم الزيارة، «لقاء بناتي حبيباتي واعظات الأزهر الشريف بالسيدة الأولى للبيت الأبيض جيل بايدن في الجامع الأزهر، وبحضور مشرف لرئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور سلامة داوود»، وأضافت «شرفتمونا يا واعظات اللغات ما شاء الله تبارك الرحمن.. اللهم بارك في واعظاتنا».

الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس قسم لواعظات الأزهر بدأت تتبلور منذ عام 2015. حيث طرحها وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان، على فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب لتوفير درجات لعمل الواعظات، وتم تحديد نحو 500 درجة لعمل الواعظات وتم الإعلان عنها بشروط وضوابط عالية، بحسب تصريحات شاهين، كما أصدر الأزهر الشريف العدد الأول من مجلة «واعظات الأزهر» في أبريل 2021، كمجلة ربع سنوية ملحقة بمجلة «الأزهر»، وتتناول معالجة مختلف قضايا المرأة المسلمة، وأبرز أبوابها «فتاوى النساء»، «بيتك جنة»، «قصص لم الشمل»، و«مصابيح البيوت».

وتقوم «واعظات الأزهر» منذ إنشاء المجموعة بدور ريادي، ومن بين أنشطتها إقامة دورات رياضية توعية للنساء في شهر رمضان الكريم، والمشاركة في ملف «أصحاب الهمم»، وتنظيم قوافل دينية نسائية في مختلف محافظات مصر، وتقوم في الوقت الحالي بمناسبة موسم الحج بعقد اختبارات لاختيار الواعظات المرشحات للتوعية بمناسك الحج في المطارات والموانئ ضمن قوافل التوعية التي ينظمها المجمع خلال موسم الحج. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن مشاركة واعظات الأزهر الشريف في عملية التوعية بالحج في المطارات والموانئ المقررة أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، لها أهمية كبيرة بالنسبة للنساء قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك، والتي تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات؛ للإجابة عن أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أو تفريط.

وأضاف عياد أن التوعية بمناسك الحج لها خطة استراتيجية دعوية كل عام لتلبية الاحتياجات المعرفية للحجاج، وتفصيل المناسك بشكل ميسر وبيان محظورات كل نسك وفضائله.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين، أن هذا الاختبار يأتي لاختيار أفضل النماذج للمشاركة في التوعية خلال موسم الحج، والتي ستكون عبر وسائل متعددة منها التوعية المباشرة بشرح مناسك الحج للنساء وبالرد على أسئلتهن وبتصحيح المفاهيم الخاطئة عندهن، إضافة إلى توزيع مطويات الأدعية ومطويات خاصة بالمرأة في الحج، وبعض الكتب الأزهرية التي تشرح المناسك بشكل مفصل، مشيرة إلى أن الاختبارات ركّزت على قدرة الواعظة التي سيتم اختيارها على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية، وفقاً لمقتضى الحال وفي إطار أحكام الحج والعمرة.