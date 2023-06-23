العائلة المالكة البريطانية تشارك بلقطات لطيفة من وراء الكواليس

احتفلت الحسابات الرسمية للعائلة المالكة على «تويتر» و«إنستغرام» بعيد ميلاد الأمير وليام الـ41 يوم الأربعاء بلقطات لطيفة من وراء الكواليس للملك وابنه وهما يتشاركان لحظة حميمية. وكشف المصور الملكي كريس جاكسون، أنه التقط صورة للرجلين خلال بروفة قبل تتويج الملك. وفي تلك الصورة، يمكن رؤية الملك تشارلز مرتدياً الرداء الذهبي الذي ارتداه خلال الحفل في ويستمنستر في السادس من مايو، حيث كان ابنه البكر يهز الياقة بمودة. ويبدو أن كلا الرجلين مرتاحان ويضحكان معاً خلال اللحظة الحلوة.

وأصدر الحساب الرسمي لوريث العرش على «إنستغرام» صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة احتفاء بهذه المناسبة. وتظهر أحدث صورة للأمير وليام، تحديق ابنه الأمير جورج، تسع سنوات، وابنته الأميرة شارلوت، ثماني سنوات، في والدهما بينما كان الأمير لويس، البالغ من العمر خمسة أعوام، يوجه عينيه مباشرة إلى الكاميرا وهو يلقي ذراعيه حول أبيه في عناق دب عملاق.

واحتوت الصور أيضاً على تكريم خفي ولكنه مؤثر لجدة الأطفال، حيث كانوا يقفون على مقعد مثبت في وندسور للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الراحلة الـ90 في 19 أبريل 2016. وتم التقاط هذه الصورة من قبل المصورة وصديقة العائلة ميلي بيلكينغتون في وقت سابق من هذا العام في وندسور إستيت، ربما في الوقت نفسه الذي التقطت فيه صور لويس في عربة يدوية للاحتفال بعيد ميلاده الخامس في أبريل. فهو يرتدي الزي نفسه: سترة من طراز فير ايل بقيمة 75 جنيهاً إسترلينياً من ليلي لندن فوق قميص بياقة بيضاء وزرقاء مربعة. وكان جورج يرتدي قميصاً وبنطالاً من الجينز، بينما كانت شارلوت ترتدي فستاناً جميلاً بصور أقحوان من راشيل رايلي لندن، أحد مصممي الأطفال المفضلين لدى والدتهم كيت ميدلتون.

وعزفت جوقة من الأجراس في كاتدرائية ويستمنستر في لندن احتفالاً بهذه المناسبة. وفي حين أن هذه الإشارة الكبيرة كانت ممارسة شائعة عندما يحين الوقت للاحتفال بكبار أفراد العائلة المالكة، فقد أصبحت في الواقع نادرة إلى حد ما في السنوات الأخيرة بسبب المشكلات المالية المتعلقة بالوباء.

قبل عام 2020، كانت الأجراس تُقرع في أعياد ميلاد العائلة المالكة (الملكة إليزابيث والأمير فيليب وأبناؤهما الأربعة)، والآن تُقرع للملك تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد؛ وزوجة تشارلز، الملكة كاميلا؛ وكيت ميدلتون والأمير وليام وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.