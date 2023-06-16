عمدة مدينة حدودية مكسيكية تنتقل للعيش في قاعدة عسكرية

قالت عمدة مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية، إنها قررت العيش في قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامتها بعد تلقيها تهديدات. وأعلنت مونتسيرات كاباليرو، هذا القرار، بعد أن أكدت أن الشرطة عثرت على سبع جثث محشوة في شاحنة صغيرة يوم الاثنين. وقالت الشرطة إنها عثرت على الشاحنة متوقفة في محطة وقود في تيخوانا وأبوابها مفتوحة. وعلى المقعد الخلفي وُضع جسم ملفوف في بطانية.

وقالت كاباليرو «تلقيت تهديدات لذا فسأعيش في القاعدة».

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن قاعدة الجيش تقع على الطرف الجنوبي من تيخوانا، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات من مبنى البلدية. ولم تذكر كاباليرو مصدر التهديدات. وقالت سلطات مقاطعة تيخوانا، في بيان، إن التهديدات مرتبطة «بالجهود القوية لإدارتها في مصادرة الأسلحة، واعتقال المشتبه بهم الذين يمارسون العنف».

ومن المعروف أن العديد من عصابات المخدرات تخوض معارك على النفوذ في تيخوانا، عبر الحدود من سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن التهديدات صدرت عن «جماعات الجريمة المنظمة»، وهو مصطلح يستخدم في المكسيك للإشارة إلى عصابات المخدرات. وقال أوبرادور إن التهديدات نفسها كان قد تلقاها حاكم ولاية باجا الحدودية، وهو حاكم سابق وعمدة.

وأضاف أوبرادور، إن قرار نقل العمدة كاباليرو إلى القاعدة العسكرية، اتخذ قبل نحو أسبوعين «لحمايتها»، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن التهديدات.

وفي ذلك، قالت كاباليرو في مقطع فيديو في عام 2022، «اليوم نقول لجماعات الجريمة المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم، إن تيخوانا ستبقى مفتوحة وتعتني بمواطنيها»، مضيفة «نطلب منهم أيضاً تسوية ديونهم مع أولئك الذين لم يدفعوا ما عليهم، وليس مع العائلات والمواطنين الكادحين».