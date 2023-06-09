حاكم نيوجيرسي السابق يتحدث عن وزنه الزائد بعد سخرية ترامب منه

تطرق حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، الأربعاء الماضي، إلى «صراعه مع وزنه» الذي استمر سنوات طويلة، بعد أن سخر الرئيس السابق دونالد ترامب من مظهر «سياسي غاردن ستيت». وقال كريستي الذي أطلق حملته الرئاسية في نيو هامبشاير، يوم الثلاثاء، إن ترامب كان يتصرف مثل «الطفل»، من خلال نشر مقطع فيديو مزيف يُزعم أنه يُظهر كريستي في إعلان «بوفيه مفتوح للجميع».

وكتب كريستي: «الأخبار العاجلة.. لقد كافحت مع وزني لمدة 20 عاماً»، متابعاً: «ما لم أعان منه هو شخصيتي. وسأضع ذلك ضد دونالد ترامب في أي يوم. وإذا كان هذا هو أفضل ما لديه، فقد خسر كرة سريعة».

كما شبه الحاكم السابق ترامب بـ«الطفل المدلل» الذي أهدر فرصة لتحسين البلاد. وقال كريستي: «عندما يسيء الطفل المدلل التصرف، ترسله إلى غرفته، وليس إلى البيت الأبيض». وتابع: «في سنه المتقدم، حان الوقت للتخلي عن الأمل في أن ترامب سوف يكبر. ونحن بحاجة إلى قائد وليس طفلاً».

وفي منشور على موقع «تروث سوشيال»، يوم الثلاثاء، سخر الرئيس السابق من إشارات كريستي المتكررة إلى «الاختيار بين الصغير والكبير» الذي يواجهه الناخبون في عام 2024، قائلاً: «كم مرة استخدم كريس كريستي كلمة (صغير؟) هل لديه مشكلة نفسية مع (المقاس؟)».

وتم إنشاء مقطع الفيديو ومن ثم تعديله لإطلاق حملة كريستي من قبل اثنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر المرشحَ أمام طاولة البوفيه، بينما كان يحمل طبقاً من الطعام.

وأثناء حديثه إلى قناة «سي إن إن»، قال كريستي إن ترامب ينتقد مثل الأطفال، ولا يستطيع أن يتقبل النقد، موضحاً: «متى أردت أن تنتقده بأي شكل من الأشكال، فهذه هي الطريقة التي يرد بها».

وخلال إطلاق حملته في كلية سانت أنسيلم، في مانشستر، بولاية نيو هامبشاير، يوم الثلاثاء، ألمح كريستي إلى ترامب من خلال تسليط الضوء على عيوبه، قائلاً: «احذر من القائد الذي لن يعترف بأي من هذه النواقص. ولأنك تعرف ما هي المشكلة مع زعيم مثل هذا.. زعيم يعتقد أن عظمة أميركا تكمن في المرآة التي ينظر إليها». وأضاف: «أُحذر منه، لأن هذا القائد لن يخدمك، ولن يكون قادراً على العثور على أي شخص يخدمك. وعاشق المرآة المنعزل والمستهلك ذاتياً والذي يخدم نفسه، ليس قائداً».