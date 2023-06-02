أميرة الدنمارك تظهر براعتها الرياضية خلال مشاركتها في سباق للجري

أظهرت أميرة الدنمارك ماري، 51 عاماً، براعتها الرياضية عندما شاركت في سباق الجري الملكي في مدينة نيبورغ قبل بضعة أيام، مع زوجها ولي العهد الأمير فريدريك وأطفالهما الأربعة.

وتصدرت الأميرة ماري المولودة في أستراليا، السباق الذي يمتد لميل واحد في وسط الدنمارك. ووصلت الأميرة وهي أم لأربعة أطفال لهذه المناسبة، بثياب رياضية بنفسجية اللون، وترتدي قبعة بيضاء وحذاء رياضياً رمادي اللون.

وخلال وقوفها في نقطة البداية تم التقاط صور عدة للأميرة، وهي تجمع شعرها بعيداً عن وجهها، وتربطه على هيئة ذيل حصان. وكانت تضع قليلاً من المساحيق على وجهها.

وبعد انتهاء السباق، تم تقديم باقة من الورد إلى الأميرة والتقط لها العديد من الصور وهي تصافح بعض المشاركين في السباق.

وكان من المفروض أن يكون هذا السباق تحدياً رياضياً لمرة واحدة عام 2018 احتفالاً بعيد ميلاد الأمير فريدريك الـ50. ولكن يبدو أنه حقق نجاحاً باهراً، حيث إن هذا السباق الملكي يجري للمرة الخامسة هذا العام وشارك فيه نحو 70 ألف عداء. وإضافة إلى سباق الجري لمسافة ميل، الذي شاركت به الأميرة، هناك سباقات لـ10 كيلومترات وخمسة كيلومترات في خمس مدن بالدولة.

والتقت الأميرة ماري زوجها ولي عهد الدنمارك، الأمير فريدريك، عن طريق المصادفة في إحدى حانات مدينة سيدني الأسترالية، خلال الألعاب الأولمبية عام 2000. وبعد هذا اللقاء في أستراليا حيث كان الأمير هناك لدعم فريق الإبحار الدنماركي، طلب الأمير من ماري رقم هاتفها. وحافظا على علاقة لمدة عام، حيث كان فريدريك يقوم برحلات سرية إلى أستراليا، قبل أن تنتقل ماري إلى الدنمارك لدراسة اللغة الدنماركية في كوبنهاغن عام 2001.

وفي بداية عام 2003، اعترفت والدة فريدريك، الملكة مارغريتا، علانية بالعلاقة وأعلن الأمير خطوبته على ماري في قلعة امالينبورغ، في الثامن من أكتوبر من العام ذاته.

وتزوج فريدريك بماري في 14 مايو 2004 في كنيسة كوبنهاغن، حيث اختارت ماري التي أطلق عليها لقب ولية العهد، ثوباً للمصمم الدنماركي، أوفر فرانك، وحجاباً استخدمته ولية عهد السويد مارغريت عام 1905.

وأنجب الزوجان طفلهما الأول وهو الأمير كريستيان فالديمار هنري جون، في 15 أكتوبر 2005، وتلا ذلك ولادة الأميرة إيزابيلا هنريتا انغريد مارغريت في 21 أبريل 2007.

وبعد مرور أربع سنوات، أنجبت ماري وزوجها توأمين هما الأميرة جوزفين صوفيا ايفالو ماتيلدا، والأمير فنسنت فريدريك ألكساندر في كوبنهاغن في 8 يناير عام 2011.

تصدرت الأميرة ماري المولودة في أستراليا، السباق الذي يمتد لميل واحد في وسط الدنمارك.