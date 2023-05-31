أردوغان يواجه مجموعة من التحديات الجسيمة

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات لدورة جديدة مدتها خمس سنوات مجموعة من التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، منها تردي الوضع الاقتصادي الذي تبدو أبرز تجلياته من خلال انخفاض قيمة العملة التركية المتواصل وارتفاع معدل التضخم، وضعف القوة الشرائية، إضافة إلى الانقسامات الداخلية جراء حالة الاستقطاب الشديد التي تجسدت بوضوح خلال الحملة الانتخابية.

وعلى الصعيد الخارجي لايزال أمامه الكثير الذي يبذله لتصفير المشكلات مع الجيران وحلف الناتو والإدارة الأميركية، كما يتضح من خلال هذا الملف الذي نعرضه لأهم الجوانب ما بعد الانتخابات.