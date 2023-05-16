الرياضات الإلكترونية.. منهج يدخل رسمياً إلى مدارس الكويت

باتت الرياضات الإلكترونية صناعة تنمو بسرعة، ويمكن أن تساعد الطلاب على تطوير المهارات المهمة وتجهيزهم للنجاح في المستقبل.

وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، وقعت مدرسة البيان ثنائية اللغة، عقداً مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، لتقديم فصل اختياري للرياضات الإلكترونية، لطلابها، بشكل أسبوعي.

وستغطي الدورة التي ستكون خلال العام الدراسي 2023-2024 مختلف جوانب الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك الروح الرياضية، واللعب النظيف، والتواصل الاجتماعي التفاعلي، والعمل الجماعي، والتفكير الاستراتيجي، وإدارة الوقت، وفرص العمل المتنوعة، في صناعة الرياضات الإلكترونية.

وسيتعلم الطلاب المهارات والاتجاهات المطلوبة للنجاح في الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك العمل الجماعي، والاتصال، وحل المشكلات، والاستراتيجية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات، ومهارات فن الإدارة.

وقال كيفن فولبروك مدير مدرسة البيان ثنائية اللغة: «نحن متحمسون للتعاون مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية لتقديم هذه الفرصة الفريدة من نوعها لطلابنا. نعتقد أنه من المهم جداً جذب طلابنا للمشاركة في الأنشطة التي يمكن أن تساعدهم على تطوير المهارات المهمة وتجهيزهم للنجاح في المستقبل».

من جهته، قال عبدالله العلي رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية: «تتزايد شعبية الرياضات الإلكترونية عالمياً كل عام، وهي فرصة لبناء الخبرة بين الطلاب الذين يهتمون بهذا المجال. نحن متحمسون لرؤية النمو المحتمل لصناعة الرياضات الإلكترونية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مليار دولار في عام 2025».

• تتزايد شعبية الرياضات الإلكترونية عالمياً كل عام، وهي فرصة لبناء الخبرة بين الطلاب الذين يهتمون بهذا المجال.