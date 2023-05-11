21 قتيلاً بحريق في غابات جبال الأورال الروسية

ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق غابات في جبال الأورال الروسية إلى 21 يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء (تاس) الروسية الرسمية، نقلاً عن وكالات طوارئ محلية. ونشبت حرائق الغابات في مدينة كورغان بجبال الأورال، وفي سيبيريا طوال الأسبوع الحالي. وتوفي أحد سكان مقاطعة تيومين غربي سيبيريا، أثناء محاولته إخماد حريق. وذكرت السلطات المحلية أن معظم الوفيات وقع يوم الأحد الماضي في قرية يولدوس بمقاطعة كورغان الواقعة على الحدود بين جبال الأورال وسيبيريا.

وقال مسؤولون بخدمة الطوارئ الإقليمية «عدد القتلى قد يرتفع». وفرضت السلطات حال الطوارئ في المقاطعة، حيث احترق أكثر من 5000 مبنى. كما اجتاحت الحرائق آلاف الأفدنة في مقاطعة سفيردلوفسك ومقاطعتي أومسك وتيومين في سيبيريا.

شهدت روسيا حرائق غابات ضخمة في السنوات الماضية، وقال خبراء إن سبب ذلك هو جفاف فصول الصيف بشكل غير عادي، ودرجات الحرارة المرتفعة.

كان الرئيس فلاديمير بوتين طالب السلطات باتخاذ إجراءات أشد صرامة لمنع حرائق الغابات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات الرسمية للتعامل معها.

• شهدت روسيا حرائق غابات ضخمة في السنوات الماضية، وقال خبراء إن سبب ذلك هو جفاف فصول الصيف بشكل غير عادي ودرجات الحرارة المرتفعة.