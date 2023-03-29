ما الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها روسيا؟

وفقاً للاستخبارات الأميركية تمتلك روسيا نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي.

يمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوساً تقليدية مثل الصواريخ المجنحة وقذائف المدفعية. ويمكن أيضاً إطلاق الأسلحة النووية التكتيكية من الطائرات والسفن مثل الصواريخ المضادة للسفن والطوربيدات وشحنات تفجير الأعماق. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا صرفت مبالغ طائلة أخيراً على هذه الأسلحة بهدف تحسين مداها ودقتها.