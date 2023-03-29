ما الأسلحة النووية التكتيكية؟

الأسلحة النووية التكتيكية عبارة عن رؤوس حربية نووية صغيرة وأنظمة إطلاق مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، أو لتوجيه ضربة محدودة للعدو، وهي مصممة لتدمير أهداف العدو في منطقة معينة دون التسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق. قد تصل القدرة التدميرية لأصغر سلاح نووي تكتيكي إلى كيلو طن واحد أو أقل (أي أن قوة الانفجار الناتج عنه تعادل ألف طن من مادة تي إن تي المتفجرة)، وقد يصل حجم أكبرها إلى 100 كيلو طن. أما الأسلحة النووية الاستراتيجية فهي أكبر من حيث القوة التدميرية (قد تصل إلى 1000 كيلو طن) ويتم إطلاقها من مسافات بعيدة. على سبيل المقارنة فإن القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما عام 1945 كانت قوتها 15 كيلو طن.