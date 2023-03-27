فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود

سحبت فرنسا نحو خمسة ملايين برميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، في الوقت الذي يستمر فيه العمال في إضراباتهم، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أول من أمس، نقلاً عن المصادر، أن فرنسا سحبت منذ الأسبوع الماضي 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل، أو ما يعادل 3.77 ملايين برميل، إضافة إلى 200 ألف متر مكعب، أو ما يعادل 1.26 مليون برميل من وقود الطائرات.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية التعليق على تلك الأنباء.

وأوضحت بلومبرغ أن أنشطة الإضرابات مستمرة في الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن شركة توتال القول إن نحو 31% من عمال المصافي الفرنسيين يشاركون في الإضرابات.