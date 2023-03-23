«أوكسفام» تحذر من نقص هائل بالمياه في شرق إفريقيا

ذكرت منظمة «أوكسفام» الإغاثية أن أكثر من 33 مليون شخص في شرق إفريقيا ليس لديهم ما يكفي من مياه الشرب.

ووفقاً لحسابات «أوكسفام» بمناسبة يوم المياه العالمي، أمس، فإنه في أجزاء من الصومال وشمال كينيا وجنوب إثيوبيا جفت ما يصل إلى 90% من الآبار في المناطق الريفية تماماً، كما ارتفعت أسعار مياه الشرب في البلدان الثلاثة الواقعة في القرن الإفريقي بنسبة تصل إلى 400% في بعض المناطق منذ بداية عام 2021، وبالتالي أصبحت باهظة الكلفة بالنسبة للمواطنين هناك.

وتشهد المنطقة واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ 40 عاماً. وفي الآونة الأخيرة تراجعت كميات المطر خلال خمسة مواسم مطيرة إلى دون المتوسط بكثير. ووفقاً للأمم المتحدة، نفقت ما يقرب من 10 ملايين رأس ماشية بسبب الجفاف، ما يعني أنه لن يكون لدى أكثر من 36 مليون شخص ما يكفي من الطعام.

وقالت مديرة الفرع الإقليمي لمنظمة «أوكسفام» في إفريقيا، فاتي نزي حسن: «أكثر الناس جوعاً في المنطقة هم أيضاً الأكثر عطشاً»، مضيفة أن «الناس هناك يعتمدون الآن على شحنات نقل المياه باهظة الكلفة أو الآبار الملوثة غير الآمنة، أن هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الكوليرا».

• في أجزاء من الصومال وشمال كينيا وجنوب إثيوبيا جفت ما يصل إلى 90% من الآبار في المناطق الريفية تماماً، كما ارتفعت أسعار مياه الشرب في البلدان الثلاثة الواقعة في القرن الإفريقي بنسبة تصل إلى 400% في بعض المناطق منذ بداية عام 2021.