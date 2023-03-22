«أمازون» تزيد معاناة قطاع التكنولوجيا بتسريح 9000 موظف آخر

قالت «أمازون دوت كوم» إنها ستلغي 9000 وظيفة أخرى، ما يزيد من موجة تسريح العمال التي تجتاح قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يجبر فيه الاقتصاد غير المستقر الشركات على تقليص حجمها.

وستكون «أمازون» بذلك قد ألغت 27 ألف وظيفة في الأشهر القليلة الماضية، أو 9% من قوتها العاملة البالغة 300 ألف موظف تقريباً، فيما يمثل تحولاً جذرياً بالنسبة لشركة دائماً ما تباهت بقدرتها على توفير فرص العمل. وتركز التخفيضات الأخيرة على قسمي الحوسبة السحابية والإعلان المربحين للغاية، واللذين كان يُنظر إليهما على أنهما لا يمكن المساس بهما، إلى أن دفعت المخاوف الاقتصادية العملاء إلى التدقيق في إنفاقهم.

ستؤثر عمليات التسريح كذلك على منصّة البث المرئي «تويتش». وقال دان كلانسي، الذي عُيَن الأسبوع الماضي رئيساً تنفيذياً لـ«تويتش»، إن «المنصّة ستسرح أكثر من 400 موظف». وتهدف «أمازون» إلى الانتهاء من الجولة الجديدة من تخفيضات الوظائف بحلول أبريل. وانخفض سهم الشركة 1.8%. ويأتي قرار «أمازون» ضمن موجات تسريح تكاد لا تنتهي في قطاع التكنولوجيا الأميركي، والتي تخلت خلالها شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت»، مالكة «غوغل»، عن أعداد هائلة من الموظفين كانت قد عينتهم فرادى وجماعات. «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيس بوك»، أعلنت هي الأخرى الأسبوع الماضي أنها ستلغي 10 آلاف وظيفة هذا العام، مستهلة جولة ثانية من عمليات التسريح في القطاع بعد شطب أكثر من 11 ألفاً في 2022.

وفي مذكرة إلى الموظفين نشرتها «أمازون» عبر الإنترنت، قال رئيسها التنفيذي، آندي جاسي، إن «القرار نابع من تحليل مستمر للأولويات وعدم اليقين بشأن الاقتصاد».

وكتب يقول: «قد يتساءل البعض لماذا لم نعلن عن عمليات تقليص الوظائف مع تلك التي أعلنا عنها قبل شهرين. الإجابة المختصرة هي أنه لم يتم الانتهاء من تحليل جميع الفرق في أواخر الخريف». وأضاف: «نظراً إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد حالياً والمتوقع أن تستمر في المستقبل القريب، فقد آثرنا أن نخفض تكاليفنا وعدد الموظفين لدينا».