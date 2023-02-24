زوجة رئيس الحكومة البريطانية تلبس نعالاً ثمنه 570 جنيهاً إسترلينياً

التقط أحد المصورين صورة لأكشاتا مورتي، زوجة رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، وهي ترتدي نعالاً يبلغ ثمنه 570 جنيهاً إسترلينياً. وتم التقاط هذه الصورة لأكشاتا وهي خارج مقر رئاسة الحكومة داونينغ ستريت، وهي ترتدي نعالاً من ماركة «جي دبليو أندرسون»، وعليه سلسلة وبنطلون ضيق من ماركة «اليوغا».

وكان هذا النعال مبطناً بقماش يعرف بـ«شاموا»، في حين بلغ ثمن البنطلون الضيق الذي كانت تلبسه 130 جنيهاً إسترلينياً، وهو من ماركة «اليوغا» التي تفخر بأن تصميماتها تنال قبول المشاهير.

وتم تصوير مورتي عائدة إلى داونينغ ستريت، حيث يعتقد أنها كانت قد أرسلت طفلتيها كريشنا وأنوشكا إلى المدرسة. وفي العام الماضي ورد ذكر اسمي سوناك ومورتي في قائمة الأثرياء في صحيفة «صنداي تايمز»، حيث بلغت ثروتهما نحو 730 ميلون جنيه إسترليني، ما يجعل سوناك أغنى رجل يصل إلى منصب رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت.

وخلال السباق على قيادة حزب المحافظين، تم التقاط صور عدة لسوناك وهو يرتدي حذاء من ماركة برادا ثمنه 490 جنيهاً إسترلينياً خلال زيارة إلى موقع بناء، وسخر منه وزير الثقافة السابق نادين دوريز، لأنه كان يرتدي بدلة من ماركة هنري هربرت ثمنها 3500 جنيه إسترليني.

وتعرض سوناك للسخرية لأنه كان يضع كوباً ذكياً لشرب الشاي والقهوة ثمنه 180 جنيهاً إسترلينياً من خلال صورة التقطت له قبل عرض ميزانية عام 2020.

وتركزت الأضواء على ثروة سوناك وزوجته مورتي في السابق على أشياء أخرى ذات قيمة عالية، فخلال التحضير لميزانية 2020، نشرت وزارة المالية صورة رسمية لسوناك وهو على مكتبه وأمامه كوبه البالغ ثمنه 180 جنيهاً إسترلينياً الذي يحفظ حرارة ما بداخله حتى ثلاث ساعات تقريباً.