7000 سماعة و120 مهندساً وفنياً لتشغيل النظام الصوتي للمسجد الحرام

يحظى المسجد الحرام باهتمام بالغ وعناية دائمة وعمل مستمر على مدار الساعة، وجهود مميزة وخدمات راقية، تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للبيت العتيق وقاصديه، من معتمرين وزائرين، وهو ما تجلّى في النظام الصوتي في المسجد الحرام الذي يُعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل بلواقط متطورة وحساسية تتناسب مع احتياج المكان باستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين لنقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة.

وتحدث مدير إدارة الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام المهندس سعيد بن خلف العمري لوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام، قائلاً: إن النظام الصوتي يعمل على جودة الأذان والإقامة والفروض الخمسة بأكثر من 120 مهندساً وفنياً بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد على 7000 سماعة، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة، كما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة الأعمال الإلكترونية على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، كما يتم التقاط الصوت من خلال لواقط بحساسية متطورة تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.

من داخل غرف التحكم يتم عمل توازن الصوت بشكل لا يزعج المصلين ويصل إلى كل أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة ويشترك هذا النظام الصوتي مع أنظمة النقل المباشر للتلفزيونات والمحطات الإعلامية، والذي يتم من غرف للتحكم ترتبط بوحدة الأنظمة الصوتية الرئيسة.