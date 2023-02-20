العقوبات المفروضة على سورية.. تأثيرها أسوأ من الزلزال

حثت «الحركة الدولية من أجل عالم عادل» حكومات كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وسويسرا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية على رفع العقوبات عن سورية، لتخفيف وطأة المعاناة التي سبّبها الزلزال المدمر في شمال سورية.

ورفعت عدد من المجموعات المحلية، بما فيها جمعية الهلال الأحمر السورية، مثل هذه الدعوة أيضاً. ومن بين الأفراد والمجموعات على المستوى الدولي، التي تريد رفع العقوبات أيضاً، معهد شيللر الفكري الألماني المهتم بمنع المظالم في العالم.

وذكرت الأخبار أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علّقا العقوبات المفروضة على سورية مؤقتاً. ولكن هذا ليس كافياً، لأنه يعني أن هذه العقوبات يمكن أن تعود في أي لحظة، إذ يجب الغاؤها بصورة مطلقة، لأنه ليست هناك مبررات لوجودها أصلاً.

استهداف سورية

وبدأت الولايات المتحدة باستهداف سورية منذ عام 1979 عندما وضعتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويرجع ذلك إلى مواقف سورية التي كانت تدعم حركات التحرر العربية.

وعلى الرغم من أن العديد من حكومات دول العالم فرضت عقوبات اقتصادية على سورية، ولكن لم تكن هذه الأفعال لتؤثر في الاقتصاد السوري بالشدة التي أثرت فيه نتيجة استيلاء بعض المجموعات المسلحة على المناطق السورية التي تحوي آبار النفط. هذه المجموعات معروفة باسم قوات سورية الديمقراطية، وهي تحظى بدعم الولايات المتحدة.

ولهذا فإن سورية التي أصبحت ممزقة ومشرذمة، بات نحو 15.3 مليون من سكانها البالغ تعدادهم 21.3 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما أن سلطة الحكومة السورية على البلد أصبحت ضعيفة، نتيجة فقدان السيطرة على موارد حيوية والعقوبات القاسية.

استجابة ضعيفة للزلزال

لهذا كان مفهوماً أن هذه الحكومة لم تكن قادرة على الاستجابة الفورية والفعالة للزلزال المدمر في 11 فبراير الذي قتل آلافاً عدة من الأشخاص.

ومع ذلك، فإن الكارثة في سورية تحتاج إلى استجابة أكبر من مجرد عمليات علاج وإنقاذ. إنها كارثة كبيرة من العقوبات التي لم تعرقل العمليات الجارية، مثل تدفق الحاجات الأساسية والضرورية، ووصول الحاجات الشخصية الضرورية للغاية فقط، وإنما تعيق أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل على المديين المتوسط والبعيد. ولهذا يجب رفع هذه العقوبات في الحال، ولهذا السبب يجب على الحكومات والأفراد في كل مكان أن يجعلوا هذا الأمر قضيتهم الأولى.

الكارثة ونهاية الصراعات

ويجب أن تكون هناك نهاية للصراعات بين المجموعات المتنافسة في سورية، ومعظمها مسلحة، في أسرع وقت ممكن. وبالطبع لن يكون هذا الأمر سهلاً. ونأمل أن تؤدي هذه الكارثة الكبيرة إلى إقناع بعض اللاعبين الرئيسين في هذه الصراعات إلى التفكير بعمق في ما حدث، ومدى المعاناة التي يعيشها الملايين من البشر على جانبي الحدود التركية السورية.

وإذا كان لمعاناتهم أي معنى على الاطلاق، فليكن إيذاناً بنهاية الصراعات والقتل على طول الحدود السورية التركية، وفي أماكن أخرى من الأراضي السورية. وفي هذا الصدد، هناك أمر مشجع مفاده أن الأمم المتحدة ناشدت جميع الأطراف المتحاربة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فوراً، لتمكين عمليات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المتضررين وضحايا الزلزال.

بارقة أمل

ثمّة بارقة أمل أخرى، فحتى قبل وقوع الزلزال وفي الخامس من يناير الماضي، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أنه أراد لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة حل جميع الخلافات. ونأمل أن يعمل الرجلان على تحقيق مثل هذا اللقاء، وأن يكون مثمراً ويتم التوصل من خلاله إلى حل مشترك لمشكلاتهما بحيث يكون مُرضياً للطرفين.

وإذا تمكن الرجلان اللذان كانت تربطهما صداقة وثيقة في السابق، من صنع السلام بينهما، ثمة احتمال قوي بأن تركيا وسورية ستكونان قادرتين على الالتقاء على أساس ثابت، ومعظم القادة يكونون قادرين على دفن الأحقاد.

وإذا تم ذلك فإن وفاة الآلاف في واحدة من أكبر الكوارث في العصر الحديث يمكن أن يصبح وطؤها خفيفاً إلى حد ما.

الدكتور تشاندرا مظفر رئيس «الحركة الدولية من أجل عالم عادل»، ومقرها كوالالمبور (ماليزيا).

نأمل أن تؤدي هذه الكارثة الكبيرة إلى إقناع بعض اللاعبين الرئيسين في هذه الصراعات إلى التفكير بعمق في ما حدث، ومدى المعاناة التي يعيشها الملايين من البشر على جانبَي الحدود التركية السورية.



إذا تمكن الرجلان (أردوغان والأسد) اللذان كانت تربطهما صداقة وثيقة في السابق، من صنع السلام بينهما، ثمة احتمال قوي بأن تركيا وسورية ستكونان قادرتين على الالتقاء على أساس ثابت.