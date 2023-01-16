مساعٍ للمصالحة بين «هاري» وأفراد العائلة الملكية البريطانية

أفاد تقرير صحافي بأنه من المحتمل حصول مصالحة بين الأمير هاري والعائلة الملكية البريطانية قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل، وذلك بعد نشر هاري كتاب مذكراته «سبير (البديل)».

وقال مصدر مقرب من الملك تشارلز الثالث، وعلى صلة أيضاً بهاري وزوجته ميغان، لصحيفة «صنداي تايمز» إن اجتماعاً سيُعقد بينهم في الأشهر المقبلة قبل التتويج في 6 مايو، ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: «سيتطلب الأمر مرونة من جميع الأطراف، والأمور قابلة للإصلاح».

وبعد شهور من الترقب وحملة دعائية واسعة، طُرح كتاب مذكرات هاري بعنوان «سبير (البديل)»، الثلاثاء الماضي، وحقق مبيعات قياسية بلغت 1.4 مليون نسخة للطبعة الإنجليزية في أول 24 ساعة.

وتابع المصدر: «يحتاج كلا الجانبين إلى التلاقي والاعتراف بأن هناك أخطاء، ويجب أن يقال لهاري نحن نتفهم الألم الذي مررت به. ويمكن للملك أن يفعل ذلك».

وأضاف المصدر: «يجب أن يكون هاري قادراً على الجلوس والقول إنه لم يتصرف بشكل جيد أيضاً. وهذا يتطلب قدراً كبيراً من المرونة، وهو ما لا يجيده هاري». وقال هاري، الذي يتهم شقيقه في الكتاب بدفعه أرضاً في مشاجرة عام 2019، إنه يرغب في المصالحة مع أسرته لكنه يرغب في حصول «مساءلة أولاً». وأشار المصدر إلى أن جوهر المسألة يرتبط بالوقت حالياً. وتابع: «يجب أن نتحرك، وننجز الأمر بحلول أبريل. ثم نحتاج إلى إشراك الزوجات. يحتاج الملك إلى أجواء طبيعية خلال التتويج».

وأقر مصدر ملكي آخر للصحيفة بوجوب دعوة هاري وميغان اللذين تركا الحياة الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا للعيش في كاليفورنيا عام 2020، قبل الحدث الملكي التاريخي، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الخلاف المتصاعد بين الأخوين سيصبح مصدر إلهاء وتشتيت.