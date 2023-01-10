إغلاق فوري للشركات التي تزوّد المركبات بالعوادم المخالفة في الكويت

عقدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة التجارة بحضور كيل وزارة التجارة بالتكليف محمد مخلف العنزي، لوضع الإجراءات التي تسهم في الحد من ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من عوادم المركبات، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وتم التوصل خلال الاجتماع إلى تنفيذ حملات مرورية مكثفة ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط المركبات المخالفة وتطبيق القانون عليها وحجزها، واتخاذ إجراءات فورية مشددة تجاه الشركات التي تقوم بتركيب العوادم التي تتسبب في هذه الأصوات المزعجة، كما تم الاتفاق على قيام ممثلي وزارة التجارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات على الشركات المخالفة التي تقوم بتركيب تلك العوادم دون الحصول على الترخيص اللازم واتخاذ إجراءات الغلق الفوري بشأنها.

وأكد الجانبان على ضرورة فرز عدد من رجال وزارة التجارة «المفتش الخفي» للقيام بطلب تركيب تلك العوادم مع الشركات المخالفة، وفي حال الموافقة يتم ضبطهم بحالة التلبس وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإغلاق الشركة بشكل فوري. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها تبذل الجهود وتتعاون مع الجهات كافة للقضاء على ظاهرة خروج الأصوات المزعجة من عوادم المركبات التي تمثل تلوثاً سمعياً وإزعاجاً للمواطنين.

• تم الاتفاق على قيام ممثلي وزارة التجارة بالتنسيق مع المرور، بتنفيذ حملات على الشركات التي تقوم بتركيب تلك العوادم دون ترخيص.