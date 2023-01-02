جحيم الحياة اليومية يحاصر مليون شخـص دون أوراق رسمية في العراق

تحوّلت حياة عليا عبدالرزاق، المتزوجة منذ 10 سنوات، وتعيش في الموصل، إلى جحيم، فلا تملك المرأة عقد زواج أو شهادات ولادة لأولادها الأربعة، على غرار نحو مليون عراقي يعانون جراء فقدانهم لهوياتهم ولأوراق رسمية.

ويعيق غياب هذه المستندات الرسمية «الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم، والصحة، وإعانات الضمان الاجتماعي»، كما من شأنه «إعاقة حرية التحرك، ويزيد من خطر التعرض للتوقيف والاعتقال»، وفق تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويجد من تنقصهم تلك الأوراق أنفسهم عالقين في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة، والنقص الشديد في الأموال، لكن أيضاً صدمات الحرب، وتحدي المصالحة بعد المعاناة مع انتهاكات تنظيم «داعش».

مساعدة مجانية

من أجل تسوية أوضاعها، تتلقى عليا عبدالرزاق مساعدة مجانية من محامية في منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية».

وتقول المرأة الثلاثينية «ماذا أفعل؟ المحامي (الخاص) يطلب 700 أو 800 ألف دينار (نحو 500 دولار)، وأنا ليس عندي إمكانية أن آكل وأشرب. من أين أعطيه؟». شقتها في الموصل دليل على سوء أوضاعها، فالأرض من الإسمنت لا يغطيها شيء، وفرشها وسجاداتها رقيقة، وشبابيكها متكسرة ومغطاة بالورق المقوى.

تزوجت عليا في عام 2012 في بلدة قريبة من الموصل، المدينة الواقعة في شمال العراق. وفي 2013، رزقت بابنتها الأولى، وبعد ذلك بعام، احتلّ المتطرفون المنطقة، وحولوا الموصل إلى «عاصمة» لهم، حيث وضعوا فيها إداراتهم الخاصة، وطردوا المؤسسات الحكومية.

ويشكل إرسال الأولاد إلى المدرسة تحدياً حقيقياً اليوم بالنسبة لعليا، ولا يمكن لها تسجيل عائلتها للحصول على مساعدات غذائية حكومية من خلال بطاقة تموينية، هي وزوجها النجار بحاجة ماسة إليها.

تغيير في السياسة

شرعت محاميتها بإجراءات قضائية تسمح بالاعتراف بزواجها وأولادها رسمياً، ومن المقرر أن تعطي المحكمة قراراً في قضيتها خلال الشهر الجاري.

في الأثناء، حققت المرأة انتصاراً صغيراً، فابنتها الكبرى (نازك)، التي ستبلغ قريباً العاشرة من العمر، دخلت إلى المدرسة.

ومن أجل الحصول على ختم جهاز المخابرات على سجلات القيد الخاصة بها وبعائلتها، كان عليها المحاولة ثلاث مرات. على سجل عليا عبدالرزاق، كُتب أن شقيقها الموجود في السجن حالياً، متهمٌ بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وفي بلد لايزال يضمّد جراح الحرب بعد خمس سنوات، يعيش نحو مليون شخص من دون مستند رسمي واحد على الأقلّ، بحسب إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة.

وهناك العديد من عقود الزواج التي تمّت في ظلّ سيطرة تنظيم «داعش»، ينبغي تسويتها. ويشرح علي عباس جهانكير، المتحدث باسم وزارة الهجرة، أن هناك أطفالاً ولدوا من تلك الزيجات لايزالون غير معترف بهم رسمياً، كما أن مكاتب مؤسسات رسمية دمرت بسبب «الأعمال العسكرية»، وسيطرة تنظيم «داعش».

ويضيف جهانكير أن فرقاً جوالة لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارته، تجوب المخيمات من أجل مساعدة النازحين على الشروع بإجراءات إصدار الأوراق الثبوتية.

وتشدد المتحدثة باسم «لجنة الإنقاذ الدولية» في العراق، جوردان ليسير-روي، على أهمية عمل المنظمات غير الحكومية، مع كل مستويات المؤسسات الحكومية، من أجل تسهيل وتسريع وتيرة هذه الإجراءات.

وتقول «ينبغي الحصول على موافقات من المختار، لكن أيضاً لابد من تغيير في السياسة العامة»، داعيةً إلى زيادة موازنة الإدارة العامة للشؤون المدنية، وتكثيف مهمات الفرق الجوالة.

وبفضل دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها، تمّت تسوية 150 ألف ورقة رسمية بين 2019 وحتى منتصف 2022.

تعقيدات

يشير تقرير نشر في أكتوبر لمنظمات غير حكومية عدة، إلى التعقيدات التي تواجه العائلات «المشتبه في انتمائها لتنظيم داعش». ومن أجل الحصول على شهادة ولادة، على الأم في بعض الأحيان تقديم فحص حمض نووي لعدد من أقرباء الأب المفقود أو المتوفى، وهي تحليلات لا يمكن القيام بها إلا في بغداد.

فقد حسين عدنان بطاقة الهوية حينما فرّ من المعارك في الموصل مع تنظيم «داعش» عام 2017. وأوقفته بعد ذلك القوات الأمنية، وقضى خمسة أشهر في السجن، قبل أن تتم تبرئته والإفراج عنه.

تزوّج حسين خلال فترة سيطرة التنظيم، ورزق بابن. وبمساعدة محامية في «لجنة الإنقاذ الدولية»، تمكّن من جعل طلاقه قانونياً، بعدما سجّل زواجه وابنه البالغ من العمر ستّ سنوات، الذي لايزال دون شهادة ولادة. وازدادت الإجراءات تعقيداً بسبب زواج زوجته السابقة وحملها.

وباشر كذلك بإجراءات للحصول على بطاقة هوية جديدة. ويقول «سأبقى في المنزل إلى حين أن أحصل على بطاقة الهوية».

وعلى الرغم من الضغوط العائلية والمادية، يجلس حسين دون عمل. ويروي الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، وكان يعمل نادلاً في الماضي، أنه «تعرّض للضرب والتعذيب» في السجن، ولايزال يخشى أن يتمّ توقيفه من جديد. ويقول «لا أستطيع أن أخرج، أخاف أن أقف على نقطة تفتيش ويطلبون هويتي.. ويتكرر ما حصل معي».

• يجد من تنقصهم تلك الأوراق أنفسهم عالقين في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة، والنقص الشديد في الأموال، لكن أيضاً صدمات الحرب، وتحدي المصالحة بعد المعاناة مع انتهاكات تنظيم «داعش».